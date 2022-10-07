Muş’ta mandacılık geçim kaynakları oldu

Muşt'ta Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde manda sütünden yaptıkları ürünleri satarak geçindiklerini belirten vatandaşlardan, Cezayir Güngör, bir mandadan günlük 13 litre süt elde ettiklerini söyledi.

Manda sütünün yağlı olduğunu bu nedenle yüksek verim aldıklarını aktaran Güngör, köylerinde yaklaşık 150 yıldan beri atalarından kalma manda besiciliği devam ettiğini söyledi.

Devletin verdiği desteklerle köylerinde manda üretiminde her geçen yıla göre artığını belirten Güngör" şu anda benim 30 manda var. Daha önce inek yetiştiriliyordu ancak gerçekleştirilen proje kapsamında şu anda köyde hemen hemen herkes manda yetiştiriyor. Mandanın yoğurdunu, sütünü, tereyağını ve peynirini satarak para kazanıyoruz. Özellikle İstanbul, Bursa, Ankara ve Adana'dan yoğurt siparişi alıyoruz. Buralara dondurulmuş yoğurt gönderiyoruz." diye konuştu.

Devletimiz destekleri artırdığı takdirde manda besiciliğinde artış olacağını hatırlatan Güngör, "Büyükbaş hayvan olarak mandacılık daha karlı. Yoğurdun kilosunu 15 liradan, yağı 220, peyniri ise 120 liradan satıyoruz. Çok sağlıklı olduğu için özellikle manda yoğurduna büyük ilgi var. Buna rağmen müşterilerimiz gelip evimizden alıp götürüyor" ifadelerini kullandı

Köy muhtarı Rıdvan Çankaya ise, Devletin verdiği desteklerle köyde manda artışı olduğunu belirterek, "bu nedenle her geçen yıl manda çoğalıyor. 180 hanelik köyümüzün geçim kaynağı büyük ölçüde manda besleyerek elde ettiği süt peynir tereyağı ve yoğurdunu satarak sağlıyor. Yaklaşık 850 manda var. Biz her gün mandalarımızı sağıyoruz. Sütünden yoğurt yaparak marketlere satıyoruz. Bunun dışında birçok büyük şehirlerden sipariş alıyoruz. Dondurulmuş manda yoğurdunu, yağını ve peynirini gönderiyoruz "diye konuştu.

Kent merkezinde market işleten Ramazan Rençber de, son bahar mevsimi ile birlikte manda sütü ve yoğurdundan büyük azamla yaşandığını belirterek, gelen yoğun talepleri karşılamakta zorlandıklarını aktardı.