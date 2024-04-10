Muş’ta vahşet: Baba ve 2 oğlu köy muhtarını öldürdü!

Şüphelilerin yakalanması için jandarma operasyon düzenledi. Köyün dışında baba ve 2 oğluyla jandarma ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada Özkan'ın oğullarından biri yaralandı. İddiaya göre yakalanacağını anlayan Muzaffer Özkan ise intihar etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.