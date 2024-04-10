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Giriş Tarihi: 10.4.2024 16:36

Muş'ta vahşet: Baba ve 2 oğlu köy muhtarını öldürdü!

Korkut ilçesinde köy muhtarı Ferit Yasit (54), Muzaffer Özkan ile 2 oğlunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Olay sonrası operasyon düzenleyen jandarmayla çatışmaya giren şüphelilerden Muzaffer Özkan, iddiaya göre yakalanacağını anlayınca intihar etti. Çatışmada, Özkan’ın oğullarından biri de yaralandı...

DHA
Muş’ta vahşet: Baba ve 2 oğlu köy muhtarını öldürdü!

Kanlı olay, bugün Korkut ilçesine bağlı Akyıldız köyünde yaşandı. Muzaffer Özkan ve 3 oğlu bayram namazı sonrası köy muhtarı Ferit Yasit'in evine gitti. Kapının önünde duran muhtar Yasit, Muzaffer Özkan ve oğullarının silahlı saldırısında yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan muhtar Yasit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şüphelilerin yakalanması için jandarma operasyon düzenledi. Köyün dışında baba ve 2 oğluyla jandarma ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada Özkan'ın oğullarından biri yaralandı. İddiaya göre yakalanacağını anlayan Muzaffer Özkan ise intihar etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Muş'ta vahşet: Baba ve 2 oğlu köy muhtarını öldürdü!
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