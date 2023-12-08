Yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık Gümüşhane’de son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dr. Mustafa Çalık'ın ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurmuştu. Yazar ve siyaset bilimci Dr. Mustafa Çalık'ın cenazesi bugün Gümüşhane'nin Çalık Köyünde aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gümüşhane AK Parti Milletvekilleri Celalettin Köse, MHP Milletvekili Musa Küçük, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Güntekin Uysal, Gümüşhane, Giresun, Trabzon ve Bayburt valilileri, siyasi il temsilcileri ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, "Mustafa Çalık kardeşim, peygamber efendimizin davasına her zaman sadık olan bir insandı. Genç arkadaşlarımıza örnek bir kişiliği vardır. Millete olan bağlılığını yaşayarak öğrendik. İnşallah peygamber efendimize komşu olacaktır" dedi.

Eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop da, Mustafa Çalık'ın Türkiye'nin Büyük cesur dava adamı, hayatımızın önemli düşünce önderlerinden biri olduğunu belirterek, "Allah rahmet eylesin. Ölüm haktır. Biz inanıyoruz ki, Mustafa Çalık bey, bu dünyadaki vazifesini, süresini tamamladı ve ebedi hayata intikal etti. İnşallah bizler de ölünce Cenabı Allah'ın huzurunda beraber olacağız. Ve bir şeye daha inanıyoruz ki 'Ve lel âhıretu hayrun leke minel ûlâ'. Anlamı, 'elbette ahiret önceki dünyadan daha hayırlıdır'. Ahirete yolcu ettiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız daha hayırlı bir hayata başlıyorlar. Bütün bu inanç anlayışı içinde, ölüm bizim için son değil, Peygamber efendimize ve sevdiklerimize kavuşmamıza vesile olur. Tabi fikirleriyle, düşünceleriyle ve eserleriyle arkasında büyük bir miras bırakan insanların amel defterini de Cenab-ı hak kapatmayacak. Mustafa Çalık ağabeyimiz de bıraktığı eserlerle inşallah amel defteri kapanmayan büyüklerimizden olacak. Cenab-ı hak rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Mustafa Çalık, 1956 yılında Gümüşhane'nin Çalık köyünde doğdu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Çalık, 1980 yılında uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladığı Devlet Planlama Teşkilatı'nda 1984'te uzman oldu. 1985- 1987 yılları arasında ABD'de Denver Üniversitesi'ne bağlı Milletlerarası Çalışmalar Lisansüstü Okulu'nda yüksek lisans yaptı. Çalık, 1983-1984 yılında Ankara ve Hacettepe üniversitelerinde Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersleri verdi. Çalık, bir dönem de Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu