Mustafa Gez çalıştığı iş yerinde parmaklarını kaybetti! Pişkin teklif pes dedirtti: ‘Her biri için 100 bin lira’





'PARMAK BAŞINA 100 BİN LİRA'



Fabrika sahibi ve ustaların birkaç kez yanına geldiğini belirten Gez, kendisine parmak başına 100 bin lira teklif edildiğini ifade etti. Gez, "Ben parasında değilim. Benim sağlığım olmadıktan sonra parayı ne yapacağım? 500 bin lira. Benim işim gücüm yok. 8 aydan beri mağdurum. Ne işe girebiliyorum ne evimin kirasını verebiliyorum. Çaycılık olur, bekçilik olur, ben evimi geçindirmek istiyorum. Daha yeni evliyim, 3 ay oldu" diye konuştu. Sigortasında eksiklik bulunduğunu ve bu nedenle tedavi konusunda da sorun yaşadığını belirten Gez, ortaokul mezunu olduğunu, çalışamadığı için liseye hazırlanmayı düşündüğünü söyledi.