Mustafa öldüğüyle kaldı

Gaziantep
'te 17 yaşındaki Mustafa Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili davada tutuklu 3 sanığa toplam 22 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkemenin haksız tahrik, yaş ve takdiri indirim hükümlerini uygulaması, acılı anne Nazan Demir'in tepkisine neden oldu. Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde 11 Ocak'ta meydana gelen olayda A.A., Y.E. ve M.E. ile husumetli oldukları C.N.S. arasında kavga çıktı. C.N.S.'nin yanında bulunan arkadaşı Mustafa Demir, sırtına aldığı 3 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası kayıtlarında Mustafa Demir'in elinde herhangi bir kesici veya yaralayıcı alet bulunmadığı halde saldırıya uğradığı belirlendi. Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Y.E.'ye öldürme suçundan 16 yıl 3 ay, M.E.'ye 18 yıl 4 ay, A.A.'ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi. C.N.S.'ye yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan da sanıklara ayrı ayrı 5 yıl 10'ar ay ceza verildi. Böylece Y.E. toplam 22 yıl 1 ay, M.E. 24 yıl 2 ay, A.A. ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör