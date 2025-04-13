Müstehcen konuşmaları ortaya çıkmıştı! Ahlaksız 2 doktor hakkında gözaltı kararı

Konuyla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak suçlarından iki doktor hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. İki doktorun da gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Doktorlardan 1'inin gözaltına alındığı öğrenilirken diğer doktoru yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.