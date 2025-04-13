Haberler Yaşam Haberleri Müstehcen konuşmaları ortaya çıkmıştı! Ahlaksız 2 doktor hakkında gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 13.4.2025 01:06 Son Güncelleme: 13.4.2025 01:08

Müstehcen konuşmaları ortaya çıkmıştı! Ahlaksız 2 doktor hakkında gözaltı kararı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurdukları whatsapp grubunda hastalarla ilgili müstehcen konuşmalar gerçekleştirdikleri ortaya çıkan 2 doktor hakkında gözaltı kararı verildi. Doktorlardan 1’inin gözaltına alındığı öğrenilirken diğer doktoru yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Müstehcen konuşmaları ortaya çıkmıştı! Ahlaksız 2 doktor hakkında gözaltı kararı

Konuyla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak suçlarından iki doktor hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. İki doktorun da gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Doktorlardan 1'inin gözaltına alındığı öğrenilirken diğer doktoru yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Müstehcen konuşmaları ortaya çıkmıştı! Ahlaksız 2 doktor hakkında gözaltı kararı
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