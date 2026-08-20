Müşteri gibi geldikleri mağazada çalışanı oyaladılar: Kasadan bin lira çaldılar!

"SÖYLESELERDİ ZATEN FAZLASINI VERİRDİM"

İş yeri sahibi Mahmut Cemiloğlu, "Bugün akşam saat 8 civarında müşteri kılığında iki kişi geldi. İlk önce mağazayı gezdiler, ardından pantolonlara bakmaya başladılar. O esnada elemanımız pantolon bakan kişiye yardımcı oluyordu, diğeri ise kasaya yaklaştı. İlk başta yüzüklere bakıyormuş gibi yaptı, sonrasında elini kasaya uzatıp parayı aldı. Müşteri söyleseydi zaten ben fazlasını da verirdim kesinlikle. Kasada daha fazla miktar vardı ama bin lira almalarına şaşırdım. Madem alıyorsun hepsini alsaydın" dedi.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör