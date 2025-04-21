Haberler Yaşam Haberleri Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 560 bin liralık bilezikleri alıp havaya silahla ateş edip kaçtı
Giriş Tarihi: 21.4.2025 20:22 Son Güncelleme: 21.4.2025 20:23

Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 560 bin liralık bilezikleri alıp havaya silahla ateş edip kaçtı

İstanbul Esenyurt’ta kuyumcuya müşteri gibi gelen siyah bereli şüpheli şahıs yaklaşık 560 bin TL tutarındaki bilezikleri çalıp kaçtı. Kuyumcudakilerin peşinden koştuğu şüpheli, silahla havaya ateş ettikten sonra kendisini bekleyen taksi ile kaçtı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 560 bin liralık bilezikleri alıp havaya silahla ateş edip kaçtı

Kuyumcudan hırsızlık olayı birkaç gün önce Aşık Veysel Mahallesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Başında siyah beresi bulunan şüpheli müşteri gibi geldiği kuyumcuda beğendiği bilezikleri satın alacağını ancak, ödemeyi kredi kartı ile yapacağını söyledi.

Tezgahtar bunun üzerine bilezikleri alarak bir kenara bıraktı. Kuyumcudan 5 dakikalığına ayrılan kişi tekrar geldi ve bileziklere bir daha bakmak istedi. Tezgahtarın verdiği bilezikleri eline alan şüpheli koşarak uzaklaştı. Tezgahtar ve iş yerindekilerin arkasından koştuğu şüpheli yanında taşıdığı tabanca ile havaya ateş ettikten sonra kendisini bekleyen taksi ile kaçtı.

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Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 560 bin liralık bilezikleri alıp havaya silahla ateş edip kaçtı
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