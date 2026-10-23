Müşterinin çantasını bantlayan uygulama son buldu: Vatandaşın onurunu kıran tedbirden vazgeçildi!

İlçede geniş bir müşteri ağına sahip olan Gimsa markette, "hırsızlığı önleme" gerekçesiyle müşterilerin çantalarının bantlanması ve vatandaşların çantalarıyla içeri girmelerine izin verilmeyerek eşyalarının dolaplara bırakılmaya zorlanması büyük tepki çekmişti. Sincan Belediyesi'nin konuya ilişkin yayımladığı sert kamuoyu açıklaması ve başlatılan idari süreçlerin ardından market yönetimi, vatandaşın onurunu ve itibarını zedeleyen bu uygulamadan vazgeçtiğini bildirdi.

"BİR ŞİRKET DEĞİL, ÇEŞİTLİ MARKETLER YAPARAK VATANDAŞI RENCİDE EDİYORDU"

Gelen yoğun şikâyetler üzerine harekete geçtiklerini belirten İsmail Can Ocak, konunun tek bir markayla sınırlı kalmadığını vurgulayarak süreci şu sözlerle aktardı:

"Sosyal medyadan, WhatsApp ihbar hatlarımızdan ve Çözüm Merkezimizden çok yoğun şikâyetler alıyorduk. Vatandaşımız, 'İşletme güvenlik önlemi alabilir ancak bizim rencide edileceğimiz, peşinen suçlu kabul edileceğimiz tarzda uygulamaların yapılması ağrımıza gidiyor' diyordu. Belediye Başkanımız Sayın Murat Ercan sokakta görüldüğünde de bu şikâyetler dile getiriliyordu. Biz de ismine, cismine, harf sayısına bakmaksızın bu tür uygulamaları yapan tüm marketlere gerekli tebligatlarımızı yaptık: 'Vatandaşımızı rencide eden, peşinen suçlu kabul eden bu uygulamaya derhal son verin' dedik. Ardından ilgili bakanlıklara ve resmi kurumlara bilgi notlarımızı ve resmi yazışmalarımızı ilettik."

MÜJDEYİ VERDİ: "DENETİMLERDE GÖRDÜK Kİ UYGULAMA BİTTİ"

Yapılan tebligatlar ve denetimlerin ardından sahaya inen zabıta ekiplerinin sevindirici sonucu tespit ettiğini ifade eden Ocak şöyle konuştu:

"Son durumla ilgili işletmeleri ziyaret ettiğimizde bu uygulamanın artık yapılmadığını gördük. Doğruyu yapan, vatandaşımızın yanında olan tüm esnafımızın yanındayız. Yanlışından vazgeçen, taleplerimize kulak veren işletmelere de teşekkür ediyoruz. Bu hamlenin vatandaşımızın iyiliğine sonuçlanması bizi gururlandırdı. Sincan'da vatandaşımızı rencide eden hiçbir uygulamaya bugüne kadar geçit vermedik, bundan sonra da Allah'ın izniyle vermeyiz."

"GÜVENLİK İÇİN KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜMÜZLE ORTAK AKLA HAZIRIZ"

İşletmelerin hırsızlığa karşı zarar görmesini asla istemediklerini, ancak bunun yolunun vatandaşı mağdur etmek olmadığını belirten Genel Koordinatör Ocak, ortak akıl çağrısında bulundu:

"Teknoloji ve güvenlik araçları gelişti. Bunun yolu poşet veya çanta bantlamak, vatandaşı ikinci sınıf insan konumuna sokmak değildir. Hırsızlıkla mücadele için Kaymakamımızla, Emniyet Müdürümüzle ve market yöneticilerimizle oturup ortak akılla yeni yöntemler belirlemeye, katkı sunmaya hazırız. Yeter ki vatandaşımızın yüzü bir gram dahi yere düşmesin."

"MİLLET BİZE SADECE ASFALT YAPALIM DİYE OY VERMEDİ"

2024 yerel seçimlerinde Sincan halkının Belediye Başkanı Murat Ercan'a güvenoyu verdiğini hatırlatan İsmail Can Ocak, haberi şu kararlı mesajla tamamladı:

"Sincan Belediyesi olarak sloganımız 'Önce İnsan, Önce Sincan'dır. Vatandaşımız bize sadece 'asfalt yapın' diye oy vermedi; 'Sahada bizim hakkımızı, hukukumuzu ve onurumuzu savunun' diye yetki verdi. Sayın Başkanımızın talimatlarıyla bütün belediye yönetimi olarak 24 saat vatandaşımızın emrindeyiz. Vatandaşımız Sincan'daki herhangi bir işletmeden alışveriş yaparken hijyeninden de ödediği paradan da emin olsun, gönlü rahat olsun yeter."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör