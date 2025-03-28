Müşterisini dolandıran taksici tutuklandı

İstanbul Karaköy'de iddiaya göre, bindiği taksinin şoförü tarafından İstanbul'da gezdirilerek gece kulübü ve restoranlara götürülen Çinli turist Wengi Liu (33), 58 bin 275 lira dolandırıldı. Kadının taksici tarafından gezdirildiği ve dolandırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çin'deki banka yetkilisinden gelen telefon üzerine dolandırıldığını anlayan kadın turist, emniyete giderek şikâyette bulundu. Taksinin plakasını da sorgulayan polis, taksi şoförünün Salih E. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda taksi şoförü yakalanarak gözaltına alındı. Poliste 26 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Salih E. adliyeye sevk edildi. Salih E. çıkarıldığı mahkemece 'gasp' suçundan tutuklandı.