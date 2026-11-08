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Giriş Tarihi: 08.11.2026

Mutasyonlara karşı akıllı aşı geliştirildi

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Mutasyonlara karşı akıllı aşı geliştirildi
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BİLİM insanları, çok sayıda kuş gribi varyantına karşı koruyan bir aşıyı yapay zekayla tasarladı; bunun biyogüvenlik ve kamu sağlığında çığır açacağını söylüyorlar. Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları, tek bir varyanta karşı bağışıklık sağlamak yerine, kuş gribinin birden fazla varyantını hedef alan yeni bir aşı geliştirdi. Araştırmacılara göre aşı, henüz ortaya çıkmamış varyantlara karşı bile koruma sağlayabilir. Aşı, henüz bilinmeyen tehditler de dahil olmak üzere gelecekte yaşanabilecek sağlık krizlerine daha iyi hazırlanmayı amaçlayan ve aynı virüsün birden fazla varyantını hedef alan yeni nesil aşıların bir parçası. Araştırmaya öncülük eden Cambridge Üniversitesi Viral Zoonozlar Laboratuvarı'ndan Jonathan Heeney, "Yeni geniş spektrumlu aşımız, kuş gribinin yalnızca tek bir varyantına karşı bağışıklık sağlamak yerine çok geniş bir varyant yelpazesine karşı koruma sunuyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Mutasyonlara karşı akıllı aşı geliştirildi
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