Mutfağınızda bu koku varsa 1 saniye bile beklemeyin! "Ölümcül sinyal"

Aniden beliren keskin bir yanık, tuhaf bir kimyasal sızıntısı veya beklenmedik bir çürük kokusu, acilen müdahale etmeniz gereken durumların habercisi olabilir. Mutfaktaki bu gizli uyarıları görmezden gelmek, hem sağlığınızı hem de güvenliğinizi riske atabilir. İşte asla göz ardı etmemeniz gereken o 5 kritik koku.
YANAN PLASTİK KOKUSUNU HAFİFE ALMAYIN
Mutfakta aniden eriyen plastik kokusu alırsanız, ocağın altını derhal kapatın. Sıcak bir tavaya temas eden plastik bir spatula, ocağa çok yakın unutulmuş bir saklama kabı veya kabloları aşınmış elektrikli bir ev aleti bu korkunç kokunun kaynağı olabilir. Eriyen plastikten sızan kimyasallar gıdanıza bulaşmışsa, o yemeği tüketmekten kesinlikle kaçının. Sorun elektrik kaynaklıysa, cihazın fişini çekin ve uzman birine kontrol ettirin.
KIZGIN YAĞDAN YÜKSELEN KESKİN VE ACI KOKU
Isınan yağın kokusu ile yanmaya başlayan yağın çıkardığı dumanlı koku arasında ince ama hayati bir çizgi vardır. Sıvı yağlar dumanlanma noktasını aştığında parçalanarak zararlı kimyasallar yaymaya başlar. Mutfağınızı göz yaşartıcı, acı bir koku sarıyorsa ateş çok yüksektir.
Ocağı hemen kapatın, ortamı havalandırın ve yanmış yağı tekrar kullanmaktan kaçının.
BOZULMUŞ MALZEMELERİN YAYDIĞI ÇÜRÜK KOKUSU
Her sorun doğrudan ocaktan kaynaklanmaz. Bazen tehlike, buzdolabının derinliklerinde veya erzak dolabının köşelerinde gizlidir. Ekşimiş süt, çürümeye yüz tutmuş sebzeler veya bayatlamış kuru yemişler, ısıya maruz kaldıklarında mutfağa dayanılmaz kokular yayar.
Görünürde bozuk olan veya kötü kokan hiçbir malzemeyi baharatlarla maskelemeye çalışmayın; doğrudan çöpe atın ve temas ettiği yüzeyleri dezenfekte edin.
BAHARATLARIN YANIK VE ACIMTIRAK KOKUSU
Baharatları yağda hafifçe kavurmak yemeklerin lezzetini zirveye taşır. Ancak sarımsak, kimyon veya toz baharatlar aşırı ateşe maruz kaldığında hızla yanarak yemeğin tadını acılaştırır. Lezzetli bir aroma yerine genzinizi yakan sert ve dumanlı bir koku alıyorsanız, yemeğin temeli bozulmuş demektir. Baharatları eklerken ateşi kontrol altında tutmak yemeğin kaderini belirler.
OCAK ÇEVRESİNDE BELİREN GAZ KOKUSU
Asla hafife alınmaması gereken en ölümcül tehlike budur. Ocağınızın veya tüpünüzün etrafında keskin bir gaz kokusu hissediyorsanız, büyük bir sızıntıyla karşı karşıyasınız demektir.
Bu durumda elektrik düğmelerine dokunmayın, kibrit çakmayın ve aspiratörü çalıştırmayın. Güvenliyse gaz vanasını kapatın, pencereleri sonuna kadar açın ve ortamı derhal terk ederek acil durum ekiplerine haber verin.