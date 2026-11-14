Mutfağınızda bu koku varsa 1 saniye bile beklemeyin! "Ölümcül sinyal"

YANAN PLASTİK KOKUSUNU HAFİFE ALMAYIN

Mutfakta aniden eriyen plastik kokusu alırsanız, ocağın altını derhal kapatın. Sıcak bir tavaya temas eden plastik bir spatula, ocağa çok yakın unutulmuş bir saklama kabı veya kabloları aşınmış elektrikli bir ev aleti bu korkunç kokunun kaynağı olabilir. Eriyen plastikten sızan kimyasallar gıdanıza bulaşmışsa, o yemeği tüketmekten kesinlikle kaçının. Sorun elektrik kaynaklıysa, cihazın fişini çekin ve uzman birine kontrol ettirin.

