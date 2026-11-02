Mutfak dolaplarında yeni dönem! Tezgah üzerindeki dağınıklığı bitiren sistem

Özellikle 2026 mutfak tasarımı trendlerinde dikkat çeken bu sistem, küçük ev aletlerini ihtiyaç duyulduğunda kolayca ulaşılabilecek bir noktada tutarken kullanılmadıkları zamanlarda kapakların arkasında saklıyor. Böylece tezgah üzerinde daha fazla boş alan kalıyor, mutfak daha sade ve düzenli bir görünüme kavuşuyor.

Tezgâh üzerindeki dağınıklığı bitiren sistem: Appliance Garage

Yurt dışında Appliance Garage olarak bilinen bu sistem, Türkçeye küçük ev aletleri için gizli dolap veya cihaz garajı olarak çevrilebilir. Temel amacı, mutfakta sık kullanılan elektrikli aletleri tezgah üzerinde bırakmadan kolayca erişilebilir şekilde saklamak.

Sistemde kahve makinesi, ekmek kızartma makinesi, blender ve mikser gibi cihazlar özel olarak ayrılmış bir dolap bölümüne yerleştiriliyor. Dolap kapağı açıldığında bütün cihazlara ulaşılabiliyor, iş bittikten sonra kapak kapatılarak dağınık görüntü ortadan kaldırılıyor.

Üstelik bu alanlar yalnızca klasik menteşeli kapaklarla tasarlanmıyor. Yukarı doğru açılan, yana kayarak dolabın içine giren veya katlanarak kapanan kapak seçenekleri de bulunuyor. Böylece mutfağın genel tasarımı bozulmadan depolama alanı oluşturulabiliyor.