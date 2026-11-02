Mutfak dolaplarında yeni dönem! Tezgah üzerindeki dağınıklığı bitiren sistem

Özellikle 2026 mutfak tasarımı trendlerinde dikkat çeken bu sistem, küçük ev aletlerini ihtiyaç duyulduğunda kolayca ulaşılabilecek bir noktada tutarken kullanılmadıkları zamanlarda kapakların arkasında saklıyor. Böylece tezgah üzerinde daha fazla boş alan kalıyor, mutfak daha sade ve düzenli bir görünüme kavuşuyor.
Tezgâh üzerindeki dağınıklığı bitiren sistem: Appliance Garage
Yurt dışında Appliance Garage olarak bilinen bu sistem, Türkçeye küçük ev aletleri için gizli dolap veya cihaz garajı olarak çevrilebilir. Temel amacı, mutfakta sık kullanılan elektrikli aletleri tezgah üzerinde bırakmadan kolayca erişilebilir şekilde saklamak.
Sistemde kahve makinesi, ekmek kızartma makinesi, blender ve mikser gibi cihazlar özel olarak ayrılmış bir dolap bölümüne yerleştiriliyor. Dolap kapağı açıldığında bütün cihazlara ulaşılabiliyor, iş bittikten sonra kapak kapatılarak dağınık görüntü ortadan kaldırılıyor.
Üstelik bu alanlar yalnızca klasik menteşeli kapaklarla tasarlanmıyor. Yukarı doğru açılan, yana kayarak dolabın içine giren veya katlanarak kapanan kapak seçenekleri de bulunuyor. Böylece mutfağın genel tasarımı bozulmadan depolama alanı oluşturulabiliyor.
Kahve makinesinden tost makinesine kadar her şey gizleniyor
Bu sistemin en dikkat çekici kullanım alanlarından biri kahve ve kahvaltı hazırlama köşeleri. Kahve makinesi, kahve öğütücüsü, su ısıtıcısı ve tost makinesi aynı bölümde bir araya getirilebiliyor.
Bazı tasarımlarda dolabın içerisine küçük raflar, prizler ve aydınlatmalar da ekleniyor. Böylece cihazları sürekli başka bir yere taşımak gerekmiyor. Dolap açılarak ihtiyaç duyulan ürün kullanılıyor, ardından kapak kapatılarak tezgahın sade görünümü korunuyor.
2026 yılında yayımlanan mutfak tasarımı örneklerinde de bu dolapların yeniden popülerlik kazandığı görülüyor. Tasarımcılar, özellikle günlük kullanılan cihazların kolay erişilebilir olmasına ve mutfak tezgahında gereksiz kalabalık oluşturmamasına odaklanıyor.
Küçük mutfaklarda daha fazla alan kazandırıyor
Özellikle tezgah alanı sınırlı olan mutfaklarda bu dolaplar önemli bir avantaj sağlayabiliyor. Kahve makinesi, blender ve diğer küçük ev aletlerinin sürekli dışarıda durması, yemek hazırlamak için kullanılabilecek alanı azaltıyor.
Gizli depolama bölümleri sayesinde cihazlar tek bir noktada toplanabiliyor. Köşe dolapları, tezgah üstü dolaplar ve boydan boya tasarlanan mutfak üniteleri bu amaçla değerlendirilebiliyor.
Bazı modellerde kullanılmayan köşeler de bu sisteme dönüştürülüyor. Böylece mutfağın daha önce verimli kullanılmayan bölümleri işlevsel hale geliyor.
Her mutfağa uygulanabiliyor mu?
Appliance Garage sistemleri hem yeni mutfak tasarımlarına hem de uygun ölçülere sahip mevcut dolaplara entegre edilebiliyor. Ancak uygulama öncesinde dolabın derinliği, genişliği ve kullanılacak cihazların ölçüleri dikkate alınmalı.
Özellikle elektrikli aletlerin saklanacağı bölümlerde prizlerin güvenli şekilde yerleştirilmesi, kablo düzeni ve havalandırma konusu ihmal edilmemeli. Kahve makinesi veya tost makinesi gibi ısı üreten cihazlar, üreticinin kullanım talimatlarına uygun şekilde çalıştırılmalı; kapalı dolap içerisinde çalıştırılmamalı.
Ayrıca dolap kapağının açıldığında cihazların kullanımını engellememesi ve sıcak yüzeylerle temas etmemesi gerekiyor.
2026 mutfaklarında gizli depolama öne çıkıyor
Mutfak tasarımındaki değişim yalnızca küçük ev aletlerini saklamakla sınırlı değil. Gizli kilerler, çekmece içi düzenleyiciler, dolap içine entegre edilen çöp kutuları ve görünmeyen depolama bölümleri de yeni tasarımlarda öne çıkıyor.
2026 Mutfak Trendleri araştırmasında, yenileme yapan ev sahiplerinin yüzde 76'sının özel gömme depolama ve kullanım alanları eklediği belirtiliyor. Araştırma, mutfaklarda işlevselliği artıran ve dağınıklığı azaltan çözümlere olan ilginin arttığını gösteriyor.
Bu yaklaşımın temelinde ise daha fazla dolap yapmak yerine mevcut alanı daha akıllı kullanmak yatıyor. Küçük ev aletlerini göz önünden kaldıran