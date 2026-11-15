Mutfak dolaplarını değiştirmeye son! Ne boya ne de usta gerekiyor

Eski dolaplardan sıkıldığımızda ilk akla gelen şey komple değiştirmek ya da boyamaktır. Ancak bu süreçler hem bütçeyi sarsar hem de haftalarca süren bir inşaat çilesine dönüşür.
Piyasada kolayca bulunabilen, mutfak koşullarına tam uyumlu, ısıya ve suya dayanıklı özel kaplama folyoları bu değişimin en büyük kahramanıdır.
İşleme başlamadan önce dolap kapaklarındaki tüm yağ ve kir kalıntıları deterjanla silinmeli; folyonun mükemmel yapışması için yüzey tamamen kurulanmalıdır.
Kapak ölçüleri milimetrik olarak alınmalı ve folyo kesilirken kenarlardan pay bırakılmalıdır. Bu, kusursuz bir kenar katlama için en önemli detaydır.
Folyoyu yapıştırırken bir yandan plastik spatula ile havayı dışarı doğru ittirmek, pürüzsüz ve profesyonel bir görünüm elde etmenin en güvenli yoludur.
Kenar kıvrımları ve köşe detayları, fön makinesi veya ısı tabancasının hafif sıcaklığıyla esnetilerek kusursuzca yapıştırılır ve asla kalkma yapmaz.
Eski kulpları söküp yerine mat siyah, altın sarısı veya modern tasarımlı yeni kulplar takmak, mutfağınızın havasını anında lüks bir noktaya taşır.