Mutfak dolaplarının köşeleri artık boş kalmıyor! Bu sistemle mutfakta yer açabilirsiniz

Mutfakların en büyük çilesi olan derin ve L tipi dolap köşeleri, genellikle hiçbir şey sığdırılamayan veya ulaşılamayan ölü alanlar yaratır. Arkaya sıkışan eşyalara erişmek için çekilen o zahmetli çile, artık akıllı sistemler sayesinde tamamen ortadan kalkıyor.