Mutfaklarda klasik evye dönemi kapanıyor! Yeni tasarım dikkat çekiyor

Mutfak tasarımlarında değişim hız kazanırken yıllardır kullanılan klasik modeller de yerini yeni nesil çözümlere bırakmaya başladı. Özellikle kullanım kolaylığı ve alan tasarrufunu bir arada sunan tasarımlar, mutfağını yenilemek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Görünümüyle olduğu kadar sunduğu farklı özelliklerle de dikkat çeken bu yenilik, mutfaklarda alışılmış düzeni değiştirmeye hazırlanıyor.
Workstation evye olarak adlandırılan bu tasarımlar, klasik evyelerden farklı olarak entegre aksesuarlarla birlikte kullanılıyor. Evyenin iç kenarlarında bulunan özel kanallar üzerine yerleştirilen kesme tahtası, süzgeç ve kurutma rafı gibi parçalar, lavaboyu çok amaçlı bir çalışma alanına dönüştürüyor.
Bu sistemde sebzeler evyenin üzerinde yıkanabiliyor, kesme tahtasında doğranabiliyor ve süzgeç yardımıyla fazla suyu ayrıştırılabiliyor. Böylece mutfakta farklı işlemler için ayrı alanlar kullanma ihtiyacı azalıyor.
Yeni tasarımların öne çıkan özelliklerinden biri, mutfak tezgâhındaki kullanım alanını artırması. Özellikle küçük mutfaklarda hazırlık işlemleri için yeterli alan bulmak zor olabiliyor. Workstation evyelerde kullanılan kesme tahtası ve kurutma rafı gibi aksesuarlar, evyenin üzerindeki boşluğu değerlendirmeye yardımcı oluyor.
Bazı modellerde aksesuarlar evyenin üzerinde kaydırılarak farklı konumlara getirilebiliyor. Böylece yıkama, doğrama ve süzme işlemleri aynı noktada gerçekleştirilebiliyor.
Modeline ve markasına göre değişmekle birlikte yeni nesil evyelerde farklı işlevlere sahip parçalar kullanılabiliyor. En sık karşılaşılan aksesuarlar arasında şunlar yer alıyor:
Kesme tahtası: Sebze ve meyve doğrama işlemlerinin evye üzerinde yapılmasını sağlıyor.
Süzgeç: Yıkanan sebze ve meyvelerin suyunu süzmeye yardımcı oluyor.
Kurutma rafı: Bulaşıkların veya mutfak gereçlerinin kurutulması için kullanılabiliyor.
Hazırlık kapları: Yiyecekleri yıkama ve hazırlama işlemlerinde ek alan sunuyor.
Rulo kurutma matı: Kullanılmadığında katlanarak kaldırılabiliyor ve tezgâhta daha az yer kaplıyor.
Aksesuarların evyeyle uyumlu olması önemli. Bu nedenle satın alma aşamasında parçaların modele uygunluğu ve ürün paketine dahil olup olmadığı kontrol edilmeli.
Workstation evyeler her mutfak için aynı ölçüde kullanışlı olmayabilir. Satın almadan önce tezgâhın genişliği, evyenin yerleştirileceği alan ve mutfakta yapılan günlük işlemler değerlendirilmelidir.
Evyenin derinliği, malzeme kalitesi, su tahliye sistemi ve aksesuarların kolay temizlenebilmesi de seçim sırasında önem taşıyor. Ayrıca kesme tahtası ve süzgeç gibi parçaların bulaşık yıkama sırasında kullanım alanını daraltıp daraltmadığı göz önünde bulundurulmalı.
Klasik evyeler kullanışlılığını korurken çok amaçlı modeller, mutfakta daha düzenli ve işlevsel bir alan oluşturmak isteyenler için farklı bir seçenek sunuyor. 2026 mutfak tasarımı örneklerinde de workstation evyelerin daha fazla aksesuar ve farklı boyut seçenekleriyle öne çıktığı görülüyor.