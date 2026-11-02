Mutfaklarda klasik evye dönemi kapanıyor! Yeni tasarım dikkat çekiyor

Yeni nesil evye modelleri nasıl çalışıyor?

Workstation evye olarak adlandırılan bu tasarımlar, klasik evyelerden farklı olarak entegre aksesuarlarla birlikte kullanılıyor. Evyenin iç kenarlarında bulunan özel kanallar üzerine yerleştirilen kesme tahtası, süzgeç ve kurutma rafı gibi parçalar, lavaboyu çok amaçlı bir çalışma alanına dönüştürüyor.

Bu sistemde sebzeler evyenin üzerinde yıkanabiliyor, kesme tahtasında doğranabiliyor ve süzgeç yardımıyla fazla suyu ayrıştırılabiliyor. Böylece mutfakta farklı işlemler için ayrı alanlar kullanma ihtiyacı azalıyor.