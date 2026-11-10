Mutfaklarda ocak devri değişiyor! Klasik modellerin yerini bunlar alıyor

İndüksiyonlu ocaklar mutfaklarda öne çıkıyor

Mutfaklarda modern tasarım anlayışı, kullanılan ürünlerin görünümünü de değiştiriyor. Son yıllarda dikkat çeken seçeneklerden biri olan indüksiyonlu ocaklar, düz cam yüzeyleri ve minimalist tasarımlarıyla geleneksel gazlı ocaklardan ayrılıyor.

Elektrik enerjisiyle çalışan bu sistemlerde ısı, doğrudan uygun tabanlı tencere ve tavaya aktarılıyor. Böylece ocak yüzeyinin tamamını ısıtmak yerine pişirme kabının bulunduğu bölge hedefleniyor. Bu özellik, indüksiyonlu ocakların hızlı ısınma ve enerji verimliliği açısından öne çıkmasını sağlıyor.