Haberler Yaşam Haberleri Mutfakta mermer devri resmen kapandı! Bakımı daha kolay ve leke tutmayan yeni nesil tezgahlar geliyor
Giriş Tarihi: 12.11.2026 14:10 Son Güncelleme: 12.11.2026 14:11

Mutfakta mermer devri resmen kapandı! Bakımı daha kolay ve leke tutmayan yeni nesil tezgahlar geliyor

Yıllardır lüks ve estetiğin simgesi olan mermer mutfak tezgahları, yerini çok daha dayanıklı ve pratik alternatiflere bırakıyor. İç mimarların yeni gözdesi olan bu materyaller, çizilme ve lekelenme derdini ortadan kaldırıyor.

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Mutfakta mermer devri resmen kapandı! Bakımı daha kolay ve leke tutmayan yeni nesil tezgahlar geliyor
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Mutfak dekorasyonunda yıllardır vazgeçilmez bir klasik olarak kabul edilen mermer tezgahlar, modern yaşamın hızı ve pratiklik beklentileri karşısında popülerliğini yitirmeye başladı. Gözenekli yapısı nedeniyle limon, kahve ve yağ gibi maddeleri hızla emerek kalıcı lekelere davetiye çıkaran mermer, düzenli cila ve bakım gerektirmesi yüzünden kullanıcıları zorluyor. İç mimarlar ve mutfak tasarımcıları, estetik görünümden ödün vermeden çok daha yüksek dayanıklılık sunan yeni nesil yüzeylerin yükselişe geçtiğini belirtiyor.

Mutfakta mermer devri resmen kapandı! Bakımı daha kolay ve leke tutmayan yeni nesil tezgahlar geliyor

MERMER NEDEN GÖZDEN DÜŞTÜ?

Mermer, doğal damarlı yapısı ve zamansız şıklığıyla mutfaklara sofistike bir hava katsa da günlük kullanımda ciddi dezavantajlar barındırıyor. Asidik gıdalarla temas ettiğinde yüzeyinde matlaşma meydana geliyor ve sıcak tencereler doğrudan konulduğunda termal şok nedeniyle çatlama riski oluşuyor. Ayrıca periyodik olarak emprenye (koruyucu cila) işlemi gerektirmesi, modern ev sahiplerini daha zahmetsiz çözümler aramaya yöneltti.

Mutfakta mermer devri resmen kapandı! Bakımı daha kolay ve leke tutmayan yeni nesil tezgahlar geliyor

PORSELEN VE SİNTERLENMİŞ TAŞ ZİRVEYE OYNUYOR

Mermerin tahtını sarsan en güçlü adayların başında porselen ve sinterlenmiş taş (sintered stone) tezgahlar geliyor. Yüksek ısı ve basınç altında üretilen bu yüzeyler, neredeyse sıfır gözenekli yapıları sayesinde hiçbir sıvıyı içine çekmiyor.

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Mutfakta mermer devri resmen kapandı! Bakımı daha kolay ve leke tutmayan yeni nesil tezgahlar geliyor

Bıçak darbelerine karşı çizilmezlik sunan porselen tezgahlar, doğrudan ocaktan alınan kızgın tencerelerin bile üzerine konulabileceği kadar yüksek ısı direncine sahip. Mermer görünümlü doğal damar desenlerinin birebir uygulanabilmesi ise estetik kaygıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Mutfakta mermer devri resmen kapandı! Bakımı daha kolay ve leke tutmayan yeni nesil tezgahlar geliyor

KUVARS KOMPOZİTLERİN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Doğal kuvars kristallerinin reçine ile birleştirilmesiyle elde edilen kuvars tezgahlar, hijyenik yapıları ve renk tutarlılığıyla öne çıkıyor. Bakteri barındırmayan yüzeyi sayesinde gıda hazırlığı için son derece güvenli bir ortam sunan kuvars, leke tutmama özelliğiyle mermerin en büyük eksikliğini kapatıyor. Bakım gerektirmeyen bu materyal, özellikle yoğun kullanılan aile mutfaklarında ilk tercih haline gelmiş durumda.

Mutfakta mermer devri resmen kapandı! Bakımı daha kolay ve leke tutmayan yeni nesil tezgahlar geliyor

PASLANMAZ ÇELİK VE MİKRO ÇİMENTO DOKUNUŞU

Endüstriyel ve minimalist mutfak tasarımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte paslanmaz çelik ve mikro çimento tezgahlar da ev mutfaklarına girmeye başladı. Profesyonel restoran mutfaklarından ilham alan paslanmaz çelik, su ve ısıdan tamamen etkilenmeyen ömürlük yapısıyla dikkat çekiyor. Kesintisiz ve derzsiz bir yüzey sunan mikro çimento ise modern, brütalist ve sıcak bir atmosfer yaratmak isteyenlerin radarında yer alıyor.

Mutfakta mermer devri resmen kapandı! Bakımı daha kolay ve leke tutmayan yeni nesil tezgahlar geliyor

YENİ NESİL TEZGAH SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, mutfak yenileme sürecinde yalnızca görselliğe değil, kullanım alışkanlıklarına odaklanılması gerektiğini vurguluyor. Sık yemek yapılan mutfaklarda ısıya ve çizilmeye dayanıklı porselen veya sinterlenmiş taşlar ön plana çıkarken, bütçe ve renk çeşitliliği arayanlar için kuvars kompozitler ideal bir denge sunuyor.

Mutfakta mermer devri resmen kapandı! Bakımı daha kolay ve leke tutmayan yeni nesil tezgahlar geliyor

Doğal taşın yarattığı bakım yükünden kurtulmak isteyen kullanıcılar, yeni nesil teknolojiler sayesinde hem uzun ömürlü hem de göz alıcı mutfaklara kavuşuyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Mutfakta mermer devri resmen kapandı! Bakımı daha kolay ve leke tutmayan yeni nesil tezgahlar geliyor
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