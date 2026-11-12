Mutfakta mermer devri resmen kapandı! Bakımı daha kolay ve leke tutmayan yeni nesil tezgahlar geliyor

Mutfak dekorasyonunda yıllardır vazgeçilmez bir klasik olarak kabul edilen mermer tezgahlar, modern yaşamın hızı ve pratiklik beklentileri karşısında popülerliğini yitirmeye başladı. Gözenekli yapısı nedeniyle limon, kahve ve yağ gibi maddeleri hızla emerek kalıcı lekelere davetiye çıkaran mermer, düzenli cila ve bakım gerektirmesi yüzünden kullanıcıları zorluyor. İç mimarlar ve mutfak tasarımcıları, estetik görünümden ödün vermeden çok daha yüksek dayanıklılık sunan yeni nesil yüzeylerin yükselişe geçtiğini belirtiyor.