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Giriş Tarihi: 29.10.2026 16:55

Mutfakta tencere taşmasına son veren basit yöntem: Tahta kaşığın hiç bilinmeyen görevi

Makarna, mantı veya patates haşlarken tencerenin başından bir saniye ayrıldığınızda suyun aniden köpürüp ocağı batırması herkesin kabusudur. Peki, basit bir ahşap parçası devasa köpürmeyi durdurabilir mi? İşte, mutfaktaki o pratik çözüm...

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Mutfakta tencere taşmasına son veren basit yöntem: Tahta kaşığın hiç bilinmeyen görevi
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Mutfakta ocağı temizlemekle uğraşmak istemeyenlerin yıllardır başvurduğu en pratik hilelerden biri, kaynayan tencerenin üzerine tahta kaşık koymaktır. İlk bakışta şehir efsanesi gibi görünen bu yöntem, aslında tamamen fizik kurallarına dayanıyor.

Mutfakta tencere taşmasına son veren basit yöntem: Tahta kaşığın hiç bilinmeyen görevi

MUTFAKTA ANİDEN YAŞANAN O KABUS

Yemeğin başında beklerken her şey yolundadır; ancak arkamızı döndüğümüz an tencere köpürür ve ocak kirlenir. Bu taşma kazasını önlemenin en pratik yolu ise evdeki basit bir tahta kaşıktan geçiyor.

Mutfakta tencere taşmasına son veren basit yöntem: Tahta kaşığın hiç bilinmeyen görevi

NEDEN SADECE DÜZ SU DEĞİL DE NİŞASTALI SU TAŞAR?

Sade su kaynadığında buharlaşır; ancak makarna veya patates haşlarken suya salınan nişasta ve proteinler esnek baloncuklar oluşturur. Bu baloncuklar birikerek tencerenin yukarısına doğru tırmanan dirençli bir köpük tabakasına dönüşüyor.

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Mutfakta tencere taşmasına son veren basit yöntem: Tahta kaşığın hiç bilinmeyen görevi

TAHTA KAŞIK KÖPÜĞE NASIL MÜDAHALE EDER?

Tencerenin üzerine yatay yerleştirilen tahta kaşık, yükselen köpük tabakası için aşılması gereken ilk engel olarak kullanılıyor. Köpük kaşığa temas ettiği anda baloncuk zinciri kırılmaya başlar.

Mutfakta tencere taşmasına son veren basit yöntem: Tahta kaşığın hiç bilinmeyen görevi

BİRİNCİ SIR: SICAKLIK FARKI VE YOĞUŞMA

Ahşap, metale kıyasla ısıyı çok yavaş ileten bir yalıtkandır. Tenceredeki buharın sıcaklığı 100°C iken tahta kaşık daha soğuk kalır. Sıcak ve nişastalı köpük daha soğuk olan kaşığa çarptığında buhar anında suya dönüşür ve baloncuk patlar.

Mutfakta tencere taşmasına son veren basit yöntem: Tahta kaşığın hiç bilinmeyen görevi

İKİNCİ SIR:

Ahşap kaşık kuru bir yüzeye sahip olduğu için yükselen nişastalı baloncuklar bu kuru yüzeye temas ettiğinde esnekliğini kaybeder ve yüzey gerilimi bozularak söner.

Mutfakta tencere taşmasına son veren basit yöntem: Tahta kaşığın hiç bilinmeyen görevi

NEDEN METAL KAŞIK AYNI İŞİ GÖRMEZ?

Tencerenin üzerine metal bir kaşık koyarsanız taşmayı önleyemezsiniz. Çünkü metal ısıyı çok hızlı iletir ve kısa sürede tencereyle aynı sıcaklığa ulaşır. Soğuk kalmadığı için köpüğü yoğuşturamaz ve sıvının dışarı taşmasına engel olamaz.

Mutfakta tencere taşmasına son veren basit yöntem: Tahta kaşığın hiç bilinmeyen görevi

MUTFAKTA HAYAT KURTARAN EKSTRA İPUCU

Aklınızda bulunsun! Tahta kaşığın yanı sıra, kaynama suyuna eklenen birkaç damla sıvı yağ veya zeytinyağı da nişastalı baloncukların tutunmasını zorlaştırarak taşma riskini en az seviyeye indiriyor.

Mutfakta tencere taşmasına son veren basit yöntem: Tahta kaşığın hiç bilinmeyen görevi

TAHTA KAŞIK NE ZAMAN ETKİSİNİ KAYBEDER?

Eğer tencere uzun süre yüksek ateşte kaynamaya devam ediyorsa, tahta kaşık da zamanla ısınır ve buharla ıslanır. Sıcaklığı tencereye yaklaştığında artık baloncukları patlatamaz. Bu durumda kaşığı ıslatıp soğutarak tekrar yerine koyarsanız etkisini kazanabilirsiniz.

Mutfakta tencere taşmasına son veren basit yöntem: Tahta kaşığın hiç bilinmeyen görevi

Taşma riski yüksek tüm haşlama yemeklerinde tencerenin üzerine oda sıcaklığında, kuru bir tahta kaşık koyun. Böylece ocağınızı kirletmeden ve tencerenin başında nöbet tutmadan yemeğinizi pişirebilirsiniz.

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Mutfakta tencere taşmasına son veren basit yöntem: Tahta kaşığın hiç bilinmeyen görevi
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