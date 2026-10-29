Mutfakta tencere taşmasına son veren basit yöntem: Tahta kaşığın hiç bilinmeyen görevi

MUTFAKTA ANİDEN YAŞANAN O KABUS

Yemeğin başında beklerken her şey yolundadır; ancak arkamızı döndüğümüz an tencere köpürür ve ocak kirlenir. Bu taşma kazasını önlemenin en pratik yolu ise evdeki basit bir tahta kaşıktan geçiyor.