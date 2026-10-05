Mutfakta yağ içinde kalan davlumbaz filtreleri için kesin çözüm: Saniyeler içinde ovalamadan çözüyor!

Ovalama Devrini Kapatan Formül

Birçok kişi filtreleri temizlemek için sert süngerler veya tellerle saatlerce ovalama yöntemini seçer. Ancak bu sert ovma işlemi, filtrelerin hassas alüminyum gözeneklerine zarar vererek onların eğilmesine ve işlevini kaybetmesine neden olur. Kimyasal ürünlerin solunması da cabası! Oysa katılaşmış yağ tabakasını ovalamadan, saniyeler içinde akıtıp götürecek çok daha pratik bir temizlik sırrı mevcut.