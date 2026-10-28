Mutfaktaki kokulara son: Bu üç malzemeyi birlikte kaynatın, eviniz mis gibi koksun!

Portakal Kabuğu, Biberiye ve Fesleğenin Rolü Nedir?

Bu karışımın bu kadar etkili bir koku yaymasının sırrı, kullanılan üç malzemenin kendine has aromatik bileşiklerinde gizlidir:

Portakal Kabuğu: Taze ve canlandırıcı narenciye kokusuyla öne çıkar. Kabuğunda bulunan limonen, portakala karakteristik kokusunu veren başlıca bileşiktir.

Biberiye: Keskin, otsu ve hafif odunsu kokusuyla karışıma derinlik katar. İçerdiği sineol ve kafur bileşenleri sayesinde havaya taze bir soluk getirir.

Fesleğen: Kendine özgü tatlımsı ve bitkisel kokusuyla dengeyi sağlar.

Bu üç malzemenin birleşimi, evde kimyasal barındırmayan, tamamen bitkisel ve ferah bir atmosfer yaratmak için pratik bir zemin sunar.