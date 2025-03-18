MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Mart: Cep telefonu, ütü masası, kurutmalık, soğuk tutucu makyaj dolabı...

BİM, 18-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceği indirimlerle alışveriş tutkunlarını sevindirecek. Salı ve Cuma günleri boyunca, zincir markette ev gereçlerinden gıda ürünlerine kadar pek çok üründe avantajlı fiyatlar müşterileri bekliyor. Ayakkabılıklar, çekmeceli komodinler, banyo setleri, manuel rondolar, halılar, alezler, perdeler ve masa örtüleri gibi ürünler, bu hafta indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte, 18-21 Mart BİM aktüel ürünleri.