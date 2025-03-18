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Giriş Tarihi: 18.3.2025 13:35 Son Güncelleme: 18.3.2025 13:36

MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Mart: Cep telefonu, ütü masası, kurutmalık, soğuk tutucu makyaj dolabı...

BİM, 18-21 Mart tarihleri arasında sunduğu cazip fiyatlarla alışveriş severleri cezbetmeye devam ediyor. Gıda ürünlerinden ev gereçlerine kadar geniş bir yelpazede yapılan indirimler, dikkatleri üzerine topluyor. Cep telefonları, para sayma makineleri, dondurucular, ekmek kızartma makineleri, soğuk tutucu makyaj dolapları, ütü masaları gibi pek çok ürün uygun fiyatlarla raflarda yerini almayı bekliyor. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu...

MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Mart: Cep telefonu, ütü masası, kurutmalık, soğuk tutucu makyaj dolabı...

BİM, 18-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceği indirimlerle alışveriş tutkunlarını sevindirecek. Salı ve Cuma günleri boyunca, zincir markette ev gereçlerinden gıda ürünlerine kadar pek çok üründe avantajlı fiyatlar müşterileri bekliyor. Ayakkabılıklar, çekmeceli komodinler, banyo setleri, manuel rondolar, halılar, alezler, perdeler ve masa örtüleri gibi ürünler, bu hafta indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte, 18-21 Mart BİM aktüel ürünleri.

BİM 18 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU

  • Tuvalet Kağıdı 48'li 275 TL
  • Kağıt Havlu 16'lı 165 TL
  • Bebek Bezi Fırsat Paketi 325 TL
  • Hijyenik Ped 65 TL
  • Sıvı Sabun 4 L 75 TL
  • Islak Havlu 29 TL

  • Piliç Kadınbudu Köfte 1000 g 109 TL
  • Piliç Döner 700 g 159 TL
  • Dana Steak Burger 3x120 g 189 TL
  • Uzun Sosis 1000 g 85 TL
  • Dilimli Dana Macar Salam 3x50 g 69 TL
  • Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 169,50 TL

  • Basmati Pirinç 69,50 TL
  • Mardin Kırmızı Mercimek 49,50 TL
  • Bulgur Çeşitleri 1 kg 28,50 TL
  • Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 159 TL
  • Makarna Çeşitleri 500 g 24,75 TL
  • 800 g Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 29,75 TL

21 MART CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
  • Mikrodalga Fırın 1.990 TL
  • Stand Mikser 4.250 TL
  • Vakum Makinesi 999 TL
  • Türk Kahve Makinesi 1.390 TL
  • Şarjlı Süpürge 4.950 TL
  • Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL
  • Su Isıtıcı 999 TL

  • Kalın Teker Elektrikli Bisiklet RSI X Pro 19.990 TL
  • Cep Telefonu 6.490 TL
  • Kablosuz Şarj Cihazı Hoparlörlü 925 TL
  • Para Sayma Makinesi 2.250 TL
  • Menzil Genişletici 499 TL

  • Çelik Tepsi ~29x45 cm 299 TL
  • Kare Saklama Kabı Seti ~3x750ml 35 TL
  • Kulplu Badya Seti 69,50 TL
  • Matara ~530 ml 99 TL
  • 3'lü Bıçak Seti 199 TL
  • Güveç Tencere 109 TL

  • Peynir Sunum Tablası 289 TL
  • Boncuk Detaylı Hasır Sepet Büyük Boy 329 TL
  • Boncuk Detaylı Hasır Sepet Midi Boy 249 TL
  • Boncuk Detaylı Hasır Tepsi 299 TL
  • Cam Vazo 229 TL
  • Cam Büyük Kase 169 TL
  • Cam Ayaklı Meyvelik 299 TL

  • 100'lü Ahşap Bloklar 289 TL
  • Oyuncak Şeker Arabası 219 TL
  • Oyuncak Puset 199 TL
  • Pelüş Avokado ~45 cm 249 TL
  • Oyuncak Kelebek Bebek 119 TL
  • Oyuncak Bebek ve Köpek 109 TL
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MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Mart: Cep telefonu, ütü masası, kurutmalık, soğuk tutucu makyaj dolabı...
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