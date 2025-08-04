Mutlu yuva için Aile Akademisi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 2025 Aile Yılı'na katkı sunmak amacıyla Aile Akademisi Eğitimlerini hayata geçirdi. Eğitim Fakültesi, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gelişim Merkezi ve Tanıtım Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Aile Akademisi' programı, 1 Ağustos itibarıyla başladı. Toplumun temel yapı taşı olan aileye yönelik farkındalık oluşturmak ve destekleyici eğitimler sunmak amacıyla hayata geçirilen program, 5 Eylül'e kadar her Cuma günü 14.00-16.00 saatleri arasında Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinliklerde psikodrama, pozitif aile içi iletişim, psikolojik dayanıklılık, kültürel değişim ve aile rolleri, çocukla iletişim ve yaratıcı drama atölyeleri gibi konular ele alınacak. Tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.

'AİLE SEVGİ VE GÜVENİN ADRESİ'

Programın açılışında konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı ve Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin, ailenin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekmek adına önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Prof. Dr. Çakar "Aile, bireyin kendini var edebildiği, sevgi ve güvenin inşa edildiği temel bir sosyal yapıdır. Ancak günümüzde dijitalleşme, hızlı yaşam temposu ve sosyal sorunlar bu yapıyı zayıflatabiliyor. Bu nedenle aile içi iletişimin güçlendirilmesine, kuşaklar arası bağların kuvvetlendirilmesine ve aile rollerinin sağlıklı şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak programlara ihtiyacımız var" dedi. Üniversite olarak bu ihtiyaca yönelik bilimsel temelli ve uygulamalı çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Prof. Dr. Çakar, daha önce düzenlenen konferanslar, seminerler ve atölyelerle aile ve kadın odaklı konulara değindiklerini; Aile Akademisi'nin de bu çabaların önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Çakar, konuşmasının sonunda programa katkı sunan akademisyenlere, katılımcılara ve sürece destek olan MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'a teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ise Aile Akademisi'nin başarılı geçmesini temenni ederek, aile kurumunun hem birey hem de toplum açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Altı hafta sürecek program boyunca katılımcıların hem bireysel gelişimlerine hem de aile içi ilişkilerine katkı sunulması hedefleniyor. Programlar sonunda katılımcılara belgeleri de verilecek.