Mutluluk ve sağlık 45’inde zirve yapıyor

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, 45 yaşında sağlık ve mutlulukta zirveye ulaşıyoruz. 2 bin kişinin katıldığı bir anket yapıldı. 40 ila 59 yaş arasındaki katılımcıların büyük bir kısmı bu yaşlarda daha önce olduğundan daha mutlu ve sağlıklı hissettiğini belirtti. 45 ise altın yaş olarak ortaya çıktı. Katılımcılar genel olarak 40 yaşına geldiklerinde zihin ve bedenlerine bakmanın bir öncelik olduğunu dile getirdi. Ayrıca, katılımcıların yüzde 57'si orta yaşın olumsuz bir şey olduğu fikrinin modası geçmiş bir düşünce olduğunu belirtti.