



"KARDEŞİMİ ENSESİNDEN VURMUŞTU"



Kararın ardından konuşan Müyesser Kızıloluk'un kardeşi Murat Kızıloluk, "Bugün adalet tecelli etti. Sayın savcımıza, hakimimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet verildi. Bir daha başka insanların başına böyle olaylar gelmemesi için adaletin tecelli ettiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum" dedi.

Kız kardeşinin vurulduğu ilk anlardan itibaren yanında olduğunu anlatan ablası Zuhal Kızıloluk ise, "Adalet yerini buldu, çok mutluyuz. Kız kardeşim Feke'de ensesinden vurulmuştu, bilezikleri alınmıştı. Bu süreçte hep hastanede, yoğun bakımda kardeşimizin yanındaydık. Kız kardeşler olarak onu hiç yalnız bırakmadık. Nihayet dava sonuçlandı. Karardan dolayı hakimimize ve savcılarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"SUÇLULAR İÇİN İBRETLİK BİR CEZA OLDU"



Olay günü kardeşini ilk görenlerden olduğunu belirten ablası Nihal Kızıloluk da "Adalet yerini buldu. Kardeşimi ilk ben gördüm, gördüğümde çok kötü oldum. Vurulmuştu. Cinayetin ardından adaletin yerini bulmasına çok memnun oldum. Bir kadın olarak bu kararı çok önemsiyorum. Haberi duyan herkesin de sevineceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kızıloluk'un kardeşi Fatma Sakmen ise sanığın aldığı cezaların ardından tahliye olamayacağını umut ettiklerini belirterek, "Müyesser ablamın davasında adalet yerini buldu. Ağırlaştırılmış müebbet aldı, ayrıca diğer suçlardan da cezaları var. Gasp, haneye tecavüz ve hırsızlık suçlarından da ceza aldı. Hiçbir şekilde indirim yapılmadı. Karardan çok memnun olduk. Bu süreçte hep yanımızda olan avukatımıza, savcımıza ve hakimimize teşekkür ediyoruz. İnşallah kadın cinayetleri de bu şekilde sonuçlanır, suçlular hak ettikleri cezaları alırlar. İbretlik bir ceza oldu. Bizim canımızı yaktılar" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör