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Giriş Tarihi: 31.7.2023 13:59 Son Güncelleme: 31.7.2023 13:59

Müze Gazhane Nerede? Gazhane Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Müze Gazhane, İstanbul’da bulunan önemli bir kültür sanat merkezidir. Buraya gelip müzeyi görmek isteyen ve tarihini araştıran pek çok kişi, öncelikle buraya dair bazı sorulara cevap aramıştır. İstanbul’da Hasanpaşa Gazhanesi Büyükşehir Belediyesi tarafından müze haline getirilen Müze Gazhane nerede, Gazhane Müzesi’ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar? Bu sorulara dair merak edilen bilgileri derlediğimiz yazımız sizlerle.

Müze Gazhane Nerede? Gazhane Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Müze Gazhane olarak bilinen ve önemli işleve sahip olan bu gazhane, tarihi yapısıyla da ilgi çekmiştir. İstanbul'da bulunan bu yerin tam konumunu merak eden kişiler, Müze Gazhane nerede sorusuna cevap aramıştır. Büyükşehir Belediyesi tarafından müze haline getirilen bu bölge, tarihi yapısının yanı sıra farklı işlevleriyle de dikkat çekmiştir. Türkiye'nin en önemli endüstriyel miraslarından olan Müze Gazhane farklı özelliklerde de kullanılarak kaderine terk edilmiştir. Fakat kültür ve sanat odaklı olarak yer almasından sonra buraya dair merak daha çok artmıştır. Buraya girişte müze kart geçiyor mu ya da ücretsiz mi giriş yapılıyor sorusu da merak uyandırmıştır. Müze Gazhane nerede, Gazhane Müzesi'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar? İşte cevapları…

Müze Gazhane Nerede?

Müze Gazhane özellikle 130 yıl İstanbul'un yağ ve gaz ihtiyacını karşılamada büyük rol oynayan bir yapıya sahipti. Belediye tarafından kültür ve sanat müzesine dönüştürülen bu gazhanenin nerede olduğu ise çoğu zaman araştırılmıştır. Müze gazhane İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunur ve haftanın 7 günü 09:00 ila 22:00 arasında hizmet verir. Buraya giriş tamamen ücretsizdir ve bunun için müze kartına gerek yoktur.

Gazhane Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Gazhane Müzesi'ne gitmek isteyen kişiler konumunu internette araştırmıştır. İstanbul'un en işlek yerlerinden birisi olan Kadıköy'de bulunan bu müze için farklı gidiş şekilleri mevcuttur. Halkalı-Gebze hattı arasındaki yolculuklarda tramvay hattına binip, Söğütlüçeşme durağında indikten sonra 10 dk yürüme mesafesinde olacaktır. Buraya otobüsle gitmek için de yine farklı alternatifler de bulunur. M4 metro hattıyla buraya ulaşım sağlamak isteyenler, Tavşanlıtepe-Kadıköy arası hizmet veren M4 Metro hattına binmesi ve ACIBADEM durağında indikten sonra da 10 dakika yürümesi gerekecektir. Otobüs hatlarına binmek için ise 34A-34As-34G-34Z Beylikdüzü- Söğütlüçeşme arası hizmet veren otobüslerde Fikirtepe durağında inildiğinde yürüme mesafesinde karşımıza çıkacaktır.

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Müze Gazhane Nerede? Gazhane Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
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