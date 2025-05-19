Müzeler artık geceleri ışıl ışıl: Gece müzeciliğinin yeni durağı Sardes Antik Kenti!

Sardes, yalnızca görkemli yapılarıyla değil, sahip olduğu tarihi mirasla da öne çıkıyor. Lidya Devleti'nin başkenti olan antik kent, 5000 yılı aşkın geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Dünyada ilk kez devlet güvencesinde para basılan yer olarak bilinen Sardes, ekonomik tarih açısından eşsiz bir öneme sahiptir. Ayrıca, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Yedi Kilise'den biri de bu kentte yer almaktadır.

Tarım, hayvancılık, ticaret ve altın madenciliği sayesinde dönemin en zengin şehirlerinden biri olan Sardes, bugün hâlâ göz kamaştıran mimarisiyle dikkat çekmektedir. Kentte yer alan dünyanın en görkemli İon düzeni tapınaklarından biri, anıtsal hamam-gymnasium kompleksi ve antik dünyanın en büyük havrası, ziyaretçilere benzersiz bir kültürel deneyim sunmaktadır.