‘Müziği kapatma’ kavgası cinayetle bitti

İzmir
'de Buca
ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde bulunan bir restoranda önceki gün gece saatlerinde müzik sesi nedeniyle çıkan tartışmada kan döküldü.
İddiaya göre, restoran sahibi Cavit Pekşen (42), saat gece yarısını geçtikten sonra işletmesindeki müzik yayınını durdurdu. Mekanda müşteri olarak bulunan T.T. (40) ise müziğin yeniden açılmasını istedi. Pekşen, müzik sesinden dolayı jandarma ile sorun yaşayabileceklerini ve ceza yazıldığını anlattı. Ancak içtiği içkinin de etkisinde olan T.T., müziğin yeniden açılmasını ısrarla isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, Pekşen ve T.T. bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan evli ve 5 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen Cavit Pekşen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı T.T.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.