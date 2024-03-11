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Giriş Tarihi: 12.3.2024

Müzik aşkına hiçbir şey ‘engel’ olamadı

Müzik aşkına hiçbir şey ‘engel’ olamadı
Müziğe kemençe çalarak başlayan 19 yaşındaki doğuştan görme engelli Esenay Duru Köse, okuldaki azmi sayesinde flüt, piyano, bağlama ve klarnet çalmayı öğrendi. İstanbul'da okula gittiği öğrenci servisinde dinlediği şarkılardan ilham alarak 13 yaşında kendi çabasıyla kemençe çalmayı öğrenen Trabzonlu Köse, ailesinin desteğiyle yetenek sınavına girdi. Köse, sınavı kazanıp 2020'de eğitime başladığı Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki kaydını aynı yıl Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'ne aldırdı. Müzik bölümündeki azmiyle arkadaşlarına örnek olan 12. sınıf öğrencisi Köse, flüt, piyona, bağlama ve klarnet çalmayı da öğrendi. 12. sınıf öğrencisi Esenay Duru Köse, "Hayalim müzik öğretmenliği yapmak. Çocukluğumdan beri sahneye çıkmayı istiyorum" dedi.
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Müzik aşkına hiçbir şey ‘engel’ olamadı
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