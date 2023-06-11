Müzik dünyamızdan bir yıldız kaydı

Dünyaca ünlü keman virtüözü, Devlet Sanatçısı Suna Kan, Ankara'da 86 yaşında hayatını kaybetti. 2017'deki bir demecinde sağlık sorunları nedeniyle konser veremediğini ifade eden Suna Kan, "Kemanın kutusunu şimdilik, bu dünyadan gidinceye kadar kapattım" demişti. Usta sanatçı için bugün saat 10.30'da Ankara'da CSO Tarihi Bina'da tören yapılacak. Törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki camide öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Suna Kan, müzisyen bir ailenin çocuğu olarak Adana'da 1936'da dünyaya geldi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Viyola sanatçısı olan baba Nuri Kan, 5 yaşına geldiğinde biricik kızını da müzikle tanıştırdı. Küçük Suna, keman öğrenmeye başladı ama babasının eğitimiyle sınırlı kalmadı. Dönemin meşhur keman ustası Hulusi Karsel'den keman dersleri almaya başladı.Kemana duyduğu ilgi ve yeteneği Suna'nın Ankara Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanmasını da sağladı. Okulda Avusturyalı eğitimci Walter Gerhardt ile başladığı temel keman öğrenimini İzzet Nezih Albayrak ve Gilbert Back ile ilerletti. 9 yaşına geldiğinde ilk resitalini gerçekleştirdi. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın konser salonunda Mozart'ın 5. Senfonisi'ni çalarak gerçekleştirdiği resital sonrası 'Harika Çocuk' olarak anılmaya başladı. 1948'de isme özel olarak çıkarılan "İdil Biret ve Suna Kan'ın yabancı memleketlere müzik tahsiline gönderilmesine dair kanun" ile verilen bursla Paris Konservatuvarı'nda eğitim gördü.1952'de konservatuvarı 16 yaşında birincilikle bitirdi. Yurt dışında konserler vermeye devam eden Suna Kan, 1954'te Cenevre, 1955'te Viotti, 1956'ta Temtobant, 1957'te Long- Thibaud "Paris Kenti Ödülü", 1958'te Vitring, 1959'da Münih ve 1965'te Kulitibang yarışmalarında birincilikler ve ikincilikler kazandı. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Rusya, Çin, Japonya, Kanada, ABD ve Güney Amerika'da konserler verdi. Çeşitli ödüller alan Suna Kan 1957'de Türkiye'ye döndükten sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist ve başkemancı olarak görev yaptı. Sanatçıya 1971'den itibaren "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi. Suna Kan, Londra Senfoni, Los Angeles Filarmoni, Bamberg Senfoni, Moskova Senfoni ve Fransa Ulusal Radyo Senfoni ile çok sayıda çalışmaya imza attı.