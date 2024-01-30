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Giriş Tarihi: 30.1.2024 18:53 Son Güncelleme: 30.1.2024 19:11

2 kardeş silahlı saldırıya uğradı: Müzikholde dehşet!

İstanbul Sarıyer’de bulunan bir müzikhole müşteri olarak giden 2 kardeş, masada silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda Ömer Danış hayatını kaybetti. Kardeşi ise yaralandı. Saldırgan masaya oturan bir konsomatrisin eski erkek arkadaşı çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
2 kardeş silahlı saldırıya uğradı: Müzikholde dehşet!

Olay dün gece 02.40 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. Ömer Danış (28) ile kardeşi Yunus Danış (21) eğlenmek için olayın gerçekleştiği müzikhole gitti. Müzikholde oturan iki kardeşin masasına bir süre sonra B.S.(37) ile E.K.(19) adlı iki konsomatris geldi. İki kardeş masaya oturan iki konsomatrisle sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra masaya gelen şüpheli biri, iki kardeşe ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Ömer Danış, hayatını kaybetti. Yunus Danış ise hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli şahıs ise olaydan sonra kaçtı. Olayın ardından harekete geçen polis cinayeti kısa sürede çözdü.

KADININ ESKİ ARKADAŞI ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda, saldırıyı Yusuf H. adlı kişinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre saldırgan Yusuf H., müşterinin masasına oturan B.S. adıl konsomatris kadının eski erkek arkadaşıydı. B.S. verdiği ifadesinde, Yusuf H. ile müzikholde tanıştıklarını ve 2 ay süre ile görüştüklerini ancak daha sonra sorunlar yaşadığı için bir daha görüşmek istemediğini için ayrıldığını söyledi.

TUZLA' DA YAKALANDI

B.S., görüşmek istememesine rağmen, şüphelinin kendisini takıntı yaparak sık sık rahatsız ettiğini iddia etti. Olayın ardından şüphelinin kaçtığı adres tespit edildi. Kısa sürede şüphelinin Tuzla'da bir evde saklandığıı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Yakalanma şahsın üzerinde olayda kullanıldığı düşünülen bir silahta ele geçirildi. Olayla ilgili çok yönlü çalışmaya devam ediliyor.

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2 kardeş silahlı saldırıya uğradı: Müzikholde dehşet!
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