Muzların kararmasını geciktiriyor! Sadece bu bölgesini kapatmanız yeterli

Muzların daha uzun süre dayanması için öncelikle doğru saklama koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Muzlar, olgunlaşma sürecinde etilen gazı salgılıyor. Bu gaz, meyvenin olgunlaşmasını hızlandıran doğal bir bitki hormonu olarak biliniyor.
Muzların doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi öneriliyor. Ayrıca elma ve armut gibi etilen salgılayan meyvelerle yan yana tutulmamaları, olgunlaşma sürecinin hızlanmasını önlemeye yardımcı olabilir.
Muzlar henüz yeşilken buzdolabına konulmamalı. Olgunlaşan muzlar ise daha uzun süre muhafaza edilmek amacıyla buzdolabına alınabilir. Soğuk ortam nedeniyle kabukları koyulaşsa da iç kısımları bir süre daha tüketilebilir durumda kalabilir.
- Saplarını streç filmle sarın: Etilen gazının yayılımını sınırlandırmaya yardımcı olabilir.
- Diğer meyvelerden ayrı tutun: Özellikle elma ve avokado gibi etilen salgılayan meyvelerin yanında saklamayın.
- Güneş ışığından uzak tutun: Muzları doğrudan güneş almayan, serin bir yerde muhafaza edin.
- Darbelerden koruyun: Ezilen ve zedelenen muzlar daha hızlı bozulabilir.
- Olgunlaşınca buzdolabına alın: Kabuğun rengi koyulaşsa da iç kısmın tazeliği bir süre daha korunabilir.