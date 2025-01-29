Kur'an-ı Kerim, insanlık için gönderilmiş ilahi bir rehberdir. Onun ayetleri, yalnızca bireysel yaşamı düzenlemekle kalmaz; aynı zamanda toplumsal dengeyi kuran temel ilkeleri öğretir. Nahl Suresi, bu bağlamda insanın Allah'ın gönderdiği hakikate nasıl yaklaşması gerektiğini, doğruluk ve adaletin değerini, yalana ve aldatmaya karşı duruşun önemini vurgular. Nahl Suresi 103-104-105. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanı yalana karşı durarak hakikate sahip çıkmaya teşvik eder.

Nahl Suresi 103-104-105. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 103-104-105. Ayet Okunuşu

103. Ayet: Ve le kad na'lemü ennehüm yekulune innema yüallimühu beşar lisanüllezı yulhıdune ileyhi a'cemiyyüv ve haza lisanün arabiyyüm mübın

104. Ayet: İnnellezıne la yü'minune bi ayatillahi la yehdıhimüllahü ve lehüm azabün elım

105. Ayet: İnnema yefteril kezibellezıne la yü'minune bi ayatillah ve ülaike hümül kazibun

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Nahl Suresi 103-104-105. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

103. Ayet: Andolsunki biz onların, "Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor" dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise gayet açık bir Arapça'dır.

104. Ayet: Allah'ın âyetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola iletmez. Onlar için elem dolu bir azap vardır.

105. Ayet: Yalanı, ancak Allah'ın âyetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar, yalancıların ta kendileridir.