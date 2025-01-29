Kur'an-ı Kerim, insanlık için gönderilmiş ilahi bir rehberdir. Onun ayetleri, yalnızca bireysel yaşamı düzenlemekle kalmaz; aynı zamanda toplumsal dengeyi kuran temel ilkeleri öğretir. Nahl Suresi, bu bağlamda insanın Allah'ın gönderdiği hakikate nasıl yaklaşması gerektiğini, doğruluk ve adaletin değerini, yalana ve aldatmaya karşı duruşun önemini vurgular. Nahl Suresi 103-104-105. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanı yalana karşı durarak hakikate sahip çıkmaya teşvik eder.
103. Ayet: Ve le kad na'lemü ennehüm yekulune innema yüallimühu beşar lisanüllezı yulhıdune ileyhi a'cemiyyüv ve haza lisanün arabiyyüm mübın
104. Ayet: İnnellezıne la yü'minune bi ayatillahi la yehdıhimüllahü ve lehüm azabün elım
105. Ayet: İnnema yefteril kezibellezıne la yü'minune bi ayatillah ve ülaike hümül kazibun
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103. Ayet: Andolsunki biz onların, "Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor" dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise gayet açık bir Arapça'dır.
104. Ayet: Allah'ın âyetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola iletmez. Onlar için elem dolu bir azap vardır.
105. Ayet: Yalanı, ancak Allah'ın âyetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar, yalancıların ta kendileridir.