Tarih boyunca insanlar, hakikati anlamaya çalışırken pek çok zorlukla karşılaşmıştır. İnanç, bu zorluklar arasında insana güç veren en önemli değerlerden biridir. Ancak inanç, yalnızca bir düşünce biçimi değil; aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. İnanan bir insan, hayatını bu inancın gereklerine göre şekillendirir. Nahl Suresi 106-107-108. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın inancını zorluklar karşısında nasıl koruyabileceğine dair önemli bir perspektif sunar.

Nahl Suresi 106-107-108. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 106-107-108. Ayet Okunuşu

106. Ayet: Men kefera billahi mim ba'di ımanihı illa men ükrihe ve kalbühu mutmeinüm bil ımani ve lakim men şeraha bil küfri sadran fe aleyhim ğadabüm minellah ve lehüm azabün azıym

107. Ayet: Zalike bi ennehümüstehabbül hayated dünya alel ahıratü ve ennellahe la yehdil kavmel kafirın

108. Ayet: Ülaikellezıne tabeallahü ala kulubihim ve sem'ıhim ve ebsarihim ve ülaike hümül ğafilun

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Nahl Suresi 106-107-108. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

106. Ayet: Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkâr eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır.

107. Ayet: Bu, onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kâfirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir.

108. Ayet: İşte onlar, Allah'ın; kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir.