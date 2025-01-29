Kur'an'ın mesajları, her bir ayetinde insanın bireysel sorumluluklarını ve bu sorumlulukların topluma olan yansımasını ele alır. Nahl Suresi'nin ayetleri, ahiret bilincinin insan hayatındaki yerini vurgular. İnsan, bu dünyada yaptığı her davranışın bir karşılığı olduğunu bilerek hareket etmeli ve bireysel ve toplumsal sorumluluklarını göz ardı etmemelidir. Nahl Suresi 109-110-111. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın sadece kendisi için değil topluma karşı da sorumluluk taşıdığını hatırlatır.

Nahl Suresi 109-110-111. Ayet Arapça Yazılışı

109-110. Ayet:

111. Ayet:

Nahl Suresi 109-110-111. Ayet Okunuşu

109. Ayet: La cerame ennehüm fil ahırati hümül hasirun

110. Ayet: Sümme inne rabbeke lillezıne haceru mim ba'di ma fütinu sümme cahedu ve saberu inne rabbeke mim ba'diha le ğafurur rahıym

111. Ayet: Yevme te'tı küllü nefsin tücadilü an nefsiha ve tüveffa küllü nefsim ma amilet ve hüm la yuzlemun

Nahl Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Nahl Suresi 109-110-111. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

109. Ayet: Hiç şüphesiz onlar, ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir.

110. Ayet: Ayet: Sonra şüphesiz ki Rabbin, eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

111. Ayet: Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün.