Kur'an-ı Kerim, insanın nimetleri hak ettiği şekilde değerlendirmeyi öğretir. Nahl Suresi, insanın bu bilinçle hareket etmesi gerektiğine dair pek çok ders sunar. Allah'ın nimetlerinin bolluğu, bu nimetlerin değerini anlamayan toplumların nasıl cezalandırıldığı ve şükrün insan üzerindeki etkileri, surenin önemli mesajları arasındadır. Nahl Suresi 112-113-114. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın nimetlere şükretmesinin, dünya ve ahiret mutluluğunun anahtarı olduğunu belirtir.

Nahl Suresi 112-113-114. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 112-113-114. Ayet Okunuşu

112. Ayet: Ve darabellahü meselen karyeten kanet aminetem mutmeinnetey ye'tıha rizkuha rağadem min külli mekanin fe keferat bi en'umillahi fe ezakahallahü libasel cuı vel havfi bima kanu yasneun

113. Ayet: Ve le kad caehüm rasulüm minhüm fe kezzebuhü fe ehazehümül azabü ve hüm zalimun

114. Ayet: Fe külu mimma razekakümüllahü halalen tayyibev veşküru nı'metellahi in küntüm iyyahü ta'büdun

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Nahl Suresi 112-113-114. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

112. Ayet: Allah şöyle bir memleketi misal verdi: Orası güven ve huzur içinde idi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler; bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tattırdı.

113. Ayet: Andolsun, onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Böylece zulmederlerken azap onları yakalayıverdi.

114. Ayet: Artık Allah'ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız, Allah'ın nimetine şükredin.