Kur'an-ı Kerim, helal ve haram kavramlarına dikkat çeker. Nahl Suresi, Allah'ın insana sunduğu nimetlerden faydalanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklayan bölümleriyle dikkat çeker. Sure, insana Allah'ın koyduğu ölçülere uygun yaşamanın önemini hatırlatarak, bireysel ve toplumsal huzurun ancak bu şekilde sağlanabileceğini belirtir. Nahl Suresi 115-116-117. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Allah'ın nimetlerinden faydalanırken kurallara uymanın gerekliliğini vurgular.

Nahl Suresi 115-116-117. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 115-116-117. Ayet Okunuşu

115. Ayet: İnnema harrama aleykümül meytete ved deme ve lahmel hınzıri ve ma ühille li ğayrillahi bih fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe innellahe ğafurur rahıym

116. Ayet: Ve la tekulu lima tesıfü elsinetükümül kezibe haza halalüv ve haza haramül li tefteru alellahil kezib innellezıne yefterune alellahil kezibe la yüflihun

117. Ayet: Metaun kalılüv ve lehüm azabün elım

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Nahl Suresi 115-116-117. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

115. Ayet: Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

116. Ayet: Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah'a karşı yalan uydurmak için, "Şu helâldir", "Şu haramdır" demeyin. Şüphesiz, Allah'a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.

117. Ayet: (Dünyada elde ettikleri) az bir yararlanmadır. Halbuki (ahirette) onlara acıklı bir azap vardır.