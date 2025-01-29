Kur'an-ı Kerim'de yer alan emirler ve yasaklar, insanın dengeyi kurmasına yardımcı olur. Nahl Suresi, bu bağlamda insanın hem bireysel hem de toplumsal yaşamında nasıl bir yol izlemesi gerektiğine dair önemli dersler sunar. Sure, Allah'ın nimetlerinin farkına varılmasını ve insanın hak ve sorumluluklarının bilincinde olmasını öğütler. Nahl Suresi 118-119-120. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak yaşamını nasıl dengede tutabileceğini hatırlatır.

Nahl Suresi 118-119-120. Ayet Arapça Yazılışı

118. Ayet:

119-120. Ayet:

Nahl Suresi 118-119-120. Ayet Okunuşu

118. Ayet: Ve alellezıne hadu harramna ma kasasna aleyke min kabl ve ma zalemnahüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun

119. Ayet: Sümme inne rabbeke lillezıne amilüs sue bi cehaletin sümme tabu mim ba'di zalike ve aslehu inne rabbeke mim ba'diha le ğafurur rahıym

120. Ayet: İnne ibrahıme kane ümmeten kanitel lillahi hanıfa ve lem yekü minel müşrikın

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Nahl Suresi 118-119-120. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

118. Ayet: Daha önce sana anlattıklarımızı yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz (bununla) onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

119. Ayet: Sonra, şüphesiz ki Rabbin; cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra bunun ardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden yanadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

120. Ayet: Şüphesiz İbrahim, Allah'a itaat eden, hakka yönelen bir önder idi. Allah'a ortak koşanlardan değildi.