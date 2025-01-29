Kur'an-ı Kerim, insana bu rehberliği sunan en büyük kaynaktır. İnsan, bu ilahi mesaj sayesinde hem kendi iç dünyasına hem de çevresine dair daha derin bir farkındalık kazanır. Nahl Suresi, bu rehberlikte özel bir yere sahiptir. Sure, Allah'ın insanlara sunduğu nimetleri hatırlatırken, aynı zamanda bu nimetlerin bir sınav olduğunu da bildirir. Nahl Suresi 121-122-123. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Allah'ın verdiği nimetlerin kıymetine dikkat çeker.

Nahl Suresi 121-122-123. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 121-122-123. Ayet Okunuşu

121. Ayet: Şakiral li en'umih ictebahü ve hedahü ila sıratım müstekıym

122. Ayet: Ve ateynahü fid dünya haseneh ve innehu fil ahırati le mines salihıyn

123. Ayet: Sümme evhayna ileyke enittebı' millete ibrahıme hanıfa ve ma kane minel müşrikın

Nahl Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Nahl Suresi 121-122-123. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

121. Ayet: Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.

122. Ayet: Ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir.

122. Ayet: Sonra da sana, "Hakka yönelen İbrahim'in dinine uy. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi" diye vahyettik.