Kur'an-ı Kerim, insanların bireysel ve toplumsal yaşamlarında rehberlik eden ilahi bir mesajdır. Her ayet, farklı bir yönüyle insan hayatını kuşatır, ona yol gösterir. Nahl Suresi, özellikle Allah'ın nimetlerinin ve insanın bu nimetlere karşı sorumluluğunun ele alındığı bir suredir. Allah'ın yaratılışta koyduğu düzen ve bu düzenin bir parçası olarak insana düşen görevler, surede çarpıcı bir şekilde vurgulanır. Nahl Suresi 124-125-126. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı içerisinde de bu açıkça görülür.

Nahl Suresi 124-125-126. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 124-125-126. Ayet Okunuşu

124. Ayet: İnnema cüıles sebtü alellezınahtelefu fıh ve inne rabbeke le yahkümü beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun

125. Ayet: Üd'u ila sebıli rabbike bil hıkmeti vel mev'ızatil haseneti ve cadilhüm billetı hiye ahsen inne rabbeke hüve a'lemü bi men dalle an sebılihı ve hüve a'lemü bil mühtedın

126. Ayet: Ve in akabtüm fe akıbu bi misli ma ukıbtüm bih ve lein sabertüm le hüve hayrul lissabirın

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Nahl Suresi 124-125-126. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

124. Ayet: Cumartesi tatili, ancak onda ihtilaf edenlere (farz) kılınmıştı. Kıyamet günü Rabbin, muhakkak onların ihtilafa düştükleri şey hakkında aralarında hüküm verecektir.

125. Ayet: (Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir.

126. Ayet: Eğer ceza verecekseniz, size yapılan işkencenin misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha hayırlıdır.