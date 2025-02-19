Nahl Suresi 127-128. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Adını Arapça "Nahl" kelimesinden alan Nahl Suresinde bal arısının yaratılışı ve ilahi hikmetle nasıl hareket ettiği anlatılır. Allah'ın evreni ve içindeki varlıkları nasıl yarattığı, bunların insanlara faydaları ve ilahi düzeni de konu edinen surede aynı zamanda hesap günü, vahiy ve peygamberlik başlıkları da yer alır. İyiliğe ve adalete yönlendiren Nahl Suresi 127-128. ayet okunuşu ile Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise şükretmeyi hatırlatır.

Nahl Suresi 127-128. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 127-128. Ayet Okunuşu

Nahl Suresi toplamda 128 ayet olup Kur'an-ı Kerim'in 14. cüzünde yer almaktadır. Surenin ana konuları arasında Allah'ın kâinattaki varlık ve birliğine dair deliller, peygamberlik, kıyamet ve ahiret inancı yer alır. Nahl Suresi'nin 127 ve 128. ayetleri sabır ve Allah'a tevekkülün gerekliliğini anlatan derin mesajlar içerir. Bu surenin ilgili ayetlerinin okunuşu aşağıdaki gibidir;

127. Vasbir ve ma sabruke illa billahi ve la tahzen aleyhim ve la tekü fı daykım mimma yemkürum

128. İnnellahe meallezınettekav vellezıne hüm muhsinun.

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Nahl Suresi 127-128. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

İnsanın Rabbine olan bağlılığını ve dünya hayatında doğru bir yaşam sürmesinin önemini vurgulayan Nahl Suresinin 127. ve 128 ayetlerinin Türkçe anlamları ve açıklamaları şu şekildedir;

127. Ayet: Sabret! Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme.

128. Ayet: Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir.