Kur'an-ı Kerim, bu işaretleri insanlara hatırlatır ve onlardan bu işaretler üzerinde düşünmelerini ister. Nahl Suresi, Allah'ın yeryüzünde yarattığı nimetleri detaylı bir şekilde ele alan ve bu nimetlerin insanın hayatına nasıl yansıdığını anlatan bir suredir. Sure, insanı şükretmeye, bu nimetlerin kıymetini bilmeye ve Allah'a yönelmeye davet eder. Nahl Suresi 16-17-18. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Allah'ın yarattığı düzenin insan hayatındaki önemine işaret eder.

Nahl Suresi 16-17-18. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 16-17-18. Ayet Okunuşu

16. Ayet: Ve alamat ve bin necmi hüm yehtedun

17. Ayet: E fe mey yahlüku ke mel la yahluk e fe la tezekkerun

18. Ayet: Ve in teuddu nı'metellahi la tuhsuha innellahe le ğafurur rahıym

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Nahl Suresi 16-17-18. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

16. Ayet: Sizi sarsmaması için yeryüzünde saglam daglar; yolunuzu bulmaniz için de nehirler, yollar ve nice isaretler meydana getirdi. Insanlar yildizlarla da yollarini bulurlar.

17. Ayet: Şu halde yaratan, yaratamayan gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz?

18. Ayet: Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah; çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.