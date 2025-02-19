Nahl Suresi'nde, müşrikleri uyarırken müslümanlara da sabır ve metanet tavsiye edilmektedir. Surede, Allah'ın huzurunda hesap verme gibi dinin temel konuları ele alınırken şükretmenin önemini ve sonuçlarını hatırlatarak insanları uyarmaktadır. Nahl Suresi 28-29-30. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile temel dini konular üzerinde durarak önemli bilgiler verir.

Nahl Suresi 28-29-30. Ayet Okunuşu

28. Ellezıne teteveffahümül melaiketü zalimı enfüsihim fe elkavüs seleme ma künna na'melü min su' bela innellahe alımüm bima küntüm ta'melun

29. Fedhulu ebvabe cehenneme halidıne fıha fe lebi'se mesvel mütekebbirın

30. Ve kıyle lillezınettekav maza enzele rabbüküm kalu hayra lillezıne ahsenu fı hazihıd dünya haseneh ve le darul ahırati hayr ve le nı'me darul müttekıyn

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Nahl Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Nahl Suresi 28-29-30. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 28-29-30. Ayet Türkçe Anlamı

28. O kafirler, nefislerine zulmederlerken melekler onların canlarını alır da onlar teslim olup, "Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk" derler. (Melekler de şöyle diyecekler:) "Hayır! Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilmektedir."

29. "Haydi, içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür!"

30. Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere, "Rabbiniz ne indirdi?" denildiğinde, "Hayır indirdi" derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir.