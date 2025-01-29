Nahl Suresi, Kur'an'ın insanlığa sunduğu rehberliğin güçlü bir örneğidir. Bu sure, Allah'ın nimetlerinin sayısızlığına rağmen, insanın nankörlüğüne ve bu nimetlere karşı duyarsızlığına dikkat çeker. Özellikle, zorluk anlarında Allah'a yönelen, ancak ferahlığa kavuştuğunda bu bağlılığı unutan insanın durumu, Nahl Suresi'nde çarpıcı şekilde işlenir. Nahl Suresi 52-53-54. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı zorluklar karşısında şükretmenin ve teslimiyetle ilerlemenin insanı yücelttiğini vurgular.

Nahl Suresi 52-53-54. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 52-53-54. Ayet Okunuşu

52. Ayet: Ve lehu ma fis semavati vel erdı ve lehüd dınü vasıba e fe ğayrallahi tettekun

53. Ayet: Ve ma büküm min nı'metin fe minellahi sümme iza messekümüd durru fe ileyhi tec'erun

54. Ayet: Sümme iza keşefed durra anküm iza ferıkum minküm bi rabbihim yüşrikun

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Nahl Suresi 52-53-54. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

52. Ayet: Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyle iken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

53. Ayet: Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız.

54. Ayet: Sonra sizden o sıkıntıyı giderince, bir de bakarsınız, içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşar.