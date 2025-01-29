Nahl Suresi, insanın Allah'ın yarattığı nimetlere ve varoluş düzenine olan yaklaşımını ele alan kapsamlı bir suredir. Surede, geçmiş toplumların yaptığı hatalar, bu hataların sonuçları ve bunlardan alınacak dersler ayrıntılı bir şekilde aktarılır. Bu bağlamda, insanlara hem bireysel hem de toplumsal olarak sorumluluklarını hatırlatır. Nahl Suresi 58-59-60. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanlara hatalardan ders çıkarmanın öneminin vurgular.

Nahl Suresi 58-59-60. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 58-59-60. Ayet Okunuşu

58. Ayet: Ve iza büşşira ehadühüm bil ünsa zalle vechühu müsveddev ve hüve kezıym

59. Ayet: Yetevara minel kavmi min sui ma büşşira bih e yümsikühu ala hunin em yedüssühu fit türab e la sae ma yahkümun

60. Ayet: Lillezıne la yü'minine bel ahırate meselüs sev' ve lillahil meselül a'la ve hüvel azızül hakım

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Nahl Suresi 58-59-60. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

58. Ayet: Onlardan biri, kız ile müjdelendiği zaman içi öfke ile dolarak yüzü simsiyah kesilir!

59. Ayet: Kendisine verilen kötü müjde (!) yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu, aşağılanmış olarak yanında tutacak mı, yoksa toprağa mı gömecek? Bak, ne kötü hüküm veriyorlar!

60. Ayet: Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.