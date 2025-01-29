Doğada her bir varlık, yaratılışın kusursuzluğunu gözler önüne serer. Bir ağacın kökleriyle toprağa tutunuşu, rüzgarla dans eden yapraklarının zarafeti, insana sadece fiziksel bir gerçeklik sunmaz; aynı zamanda bir düşünce kapısı aralar. Tıpkı doğanın kendi düzeni gibi, insan hayatı da görünenden öte bir derinlik taşır. Nahl Suresi 61-62-63. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı doğanın ve insanın yaşamındaki düzenin ilahi bir planın parçası olduğunu hatırlatır.

Nahl Suresi 61-62-63. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 61-62-63. Ayet Okunuşu

61. Ayet: Ve lev yüahızüllahün nase bi zulmihim ma terake aleyha min dabbetiv ve lakiy yüehhıruhüm ila ecelim müsemma fe iza cae ecelühüm la yeste'hırune saatev ve la yestakdimun

62. Ayet: Ve yec'alune lillahi ma yekrahune ve tesıfü elsinetühümül kezibe enne lehümül husna la cerame enne lehümün nara ve ennehüm müfratun

63. Ayet: Tellahi le kad erselna ila ümemim min kablike fe zeyyene lehümüş şeytanü a'malehüm fe hüve veliyyühümül yevme ve lehüm azabün elım

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Nahl Suresi 61-62-63. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

61. Ayet: Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.

62. Ayet: Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnad ederler. En güzel sonuç kendilerininmiş diye dilleri de yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlara cehennem vardır ve onlar oraya en önde sokulacaklardır.

63. Ayet: Allah'a andolsun, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O, bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır.