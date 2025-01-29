Kur'an-ı Kerim, insanı doğanın mucizevi düzeni üzerinde düşünmeye davet eden bir rehberdir. Özellikle Nahl Suresi, Allah'ın insanlara sunduğu nimetler ve bu nimetlerin ardındaki hikmet üzerine yoğunlaşır. Surede, insanın sahip olduğu her şeyin bir sınav olduğu ve bu nimetlerin değerini bilmesi gerektiği anlatılır. Nahl Suresi 64-65-66. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın sahip olduğu nimetlerin değerini anlaması ve şükretmesi gerektiğini ifade eder.

Nahl Suresi 64-65-66. Ayet Arapça Yazılışı

64. Ayet:

65-66. Ayet:

Nahl Suresi 64-65-66. Ayet Okunuşu

64. Ayet: Ve ma enzelna aleykel kitabe illa li tübeyyine lehümüllezıhtelefu fıhi ve hüdev ve rahmetel li kavmiy yü'mininun

65. Ayet: Vallahü enzele mines semai maen fe ahya bihil erda ba'de mevtiha inne fı zalike le ayatel li kavmiy yesmeun

66. Ayet: Ve inne leküm fil en'ami le ıbrah nüskıyküm mimma fı bütunihı mim beyni fersiv ve demil lebenen halisan saiğal liş şaribın

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Nahl Suresi 64-65-66. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

64. Ayet: Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik.

65. Ayet: Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır.

66. Ayet: Şüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından (süzülen) içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz.