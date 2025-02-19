Allah (cc.), hayvanları insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için yaratmıştır. Hayvanlar, gıda, giysi, tarım ve taşımacılık gibi birçok alanda insanoğluna fayda sağlar. Ayrıca, doğanın dengesini korumada önemli bir rol oynarlar. Allah'ın (cc.) insanlara olan rahmetini anlamak için Nahl Suresi 7-8-9. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hakkında bilgi sahibi olmak yeterlidir.

Nahl Suresi 7-8-9. Ayet Okunuşu

7. Ayet: Ve tahmilü eskaleküm ila beledil lem tekunu baliğıyhi illa bi şikkıl enfüs inne rabbeküm le raufür rahıym.

8. Ayet: Vel hayle vel biğale vel hamira li terkebuha ve zıneh ve yahlüku ma la ta'lemun.

9. Ayet: Ve alellahi kasdus sebıli ve minha cair ve lev şae le hedaküm ecmeıyn.

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Nahl Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Nahl Suresi 7-8-9. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 7-8-9. Ayet Türkçe Anlamı

Nahl Suresi'nin 7-8-9. ayetlerinin Türkçe meali ve açıklaması şu şekildedir:

(7) "Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir."

(8) "Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O, sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır."

(9) "Doğru yol Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi."