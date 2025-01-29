Hayatın içinde insana sunulan nimetler, çoğu zaman fark edilmeden tüketilir. Oysa her bir nimet, üzerinde düşünülmesi gereken bir hikmeti barındırır. İnsan, bu nimetlerin kaynağını ve ona ulaşma sürecini sorguladığında, her şeyin aslında kusursuz bir düzen içinde yaratıldığını fark eder. Bu düzen, insanı kendisinden daha büyük bir gücün varlığına yönlendiren işaretler taşır. Nahl Suresi 73-74-75. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu işaretleri net bir şekilde görmemizi sağlar.

Nahl Suresi 73-74-75. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 73-74-75. Ayet Okunuşu

73. Ayet: Ve ya'büdune min dunillahi ma la yemlikü lehüm rizskam mines semavati vel erdı şey'ev ve la yestetıy'un

74. Ayet: Fe la tadribu lillahil emsal innellahe ya'lemü ve entüm la ta'lemun

75. Ayet: Darabellahü meselen abdem memlukel la yakdiru ala şey'iv ve mer razaknahü minna zirkan hasenen fe hüve yünfiku minhü sirrav ve cehra hel yestevun elhamdü lillah bel ekseruhüm la ya'lemun

Nahl Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Nahl Suresi 73-74-75. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

73. Ayet: Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar.

74. Ayet: Artık Allah'a (şanına uymayan) benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir siz bilmezsiniz.

75. Ayet: Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile, kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur, fakat onların çoğu bilmezler.