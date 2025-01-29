Kur'an-ı Kerim, insanı düşünmeye ve kendi varoluşunu sorgulamaya davet eden ilahi bir rehberdir. Nahl Suresi ayetleri bireye sahip olduklarının kıymetini bilmesini ve Allah'ın rahmetine olan minnettarlığını artırmasını öğütler. İnsan, hayatını ve çevresini gözlemleyerek Allah'ın kudretini daha iyi anlayabilir ve bu anlayışla hem dünya hem de ahiret hayatında huzur bulabilir. Nahl Suresi 76-77-78. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu huzuru bulma sürecinde bir öncüdür.

Nahl Suresi 76-77-78. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 76-77-78. Ayet Okunuşu

76. Ayet: Ve darabellahü meseler racüleyni ehadühüma ebkemü la yakdiru ala şey'iv ve hüve kellün ala mevlahü eynema yüveccihhü la ye'ti bi hayr hel yestevı hüve ve mey ye'müru bil adli ve hüve ala sıratım müstekıym

77. Ayet: Ve lillahi ğaybüs semavati vel ard ve ma emrus saati illa ke lemhıl besari ev hüve akrab innellahe ala külli şey'in kadır

78. Ayet: Vallahü ahraceküm mim bütuni ümmehatiküm la ta'lemune şey'ev ve ceale lekümüs sem'a vel ebsara vel ef'idete lealleküm teşkürun

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Nahl Suresi 76-77-78. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

76. Ayet: Allah (şöyle) iki adamı da misal verdi: Onlardan biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez, efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu, adaletle emreden ve doğru yol üzere olan kimse ile eşit olur mu?

77. Ayet: Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet'in kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

78. Ayet: Siz, hiçbir şey bilmezken Allah, sizi analarınızın karnından çıkardı; şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.